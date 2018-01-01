Феттель выиграл впервые в году, финишировав первым в Сингапуре

Леклер проиграл гонку из-за более позднего пит-стопа, чем у напарника.

Немец Себастьян Феттель выиграл Гран-при Сингапура, одержав первую победу в сезоне и первую за год.

Себастьян стартовал третьим и на старте не сумел обойти Льюиса Хэмилтона, который в свою очередь безуспешно атаковал Шарля Леклера.

Ситуация изменилась после пит-стопов. Первым в боксы поехал Феттель, а затем Леклер. При этом Себ выехал перед Шарлем, который потерял время в трафике.

Хэмилтон же сильно затянул со своей остановкой и вернулся после пит-стопа, пропустив оба болида Феррари, еще и позади Ферстаппена.

В конце гонки трижды на трассу выезжал сейфити-кар, что сыграло на пользу Феррари, которые медленно, но уверенно ехали к финишу. В итоге у Феррари неожиданный дубль, Ферстаппен стал третьим, а Мерседес оказался вне тройки.