Леклер выиграл квалификацию Гран-при Сингапура

Люис Хэмилтон финишировал вторым.

На трассе Марина-Бей завершилась квалификация Гран-при Сингапура.

Лучшее время показал пилот Феррари Шарль Леклер, завоевав третий поул подряд. Вторым к финишу прибыл Льюис Хэмилтон из команды Мерседес, третьим стал Себастьян Феттель, представляющий Феррари.

Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация

1. Шарль Леклер (Феррари)

2. Льюис Хэмилтон (Мерседес)

3. Себастьян Феттель (Феррари)

4. Макс Ферстаппен (Ред Булл)

5. Валттери Боттас (Мерседес)

6. Александер Албон (Ред Булл)

7. Карлос Сайнс (Макларен)

8. Даниэль Риккардо (Рено)

9. Нико Хюлькенберг (Рено)

10. Ландо Норрис (Макларен)

Напомним, что победителем первой практики был Макс Ферстаппен, а вторую выиграл Льюис Хэмилтон. Победителем третьей тренировки также стал Леклер.