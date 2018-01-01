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Леклер выиграл третью практику

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Британец Льюис Хэмилтон слегка отстал от соперника из занял второе место.
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Getty Images

В рамках Гран-при Сингапура Формулы-1 состоялась третья тренировка.

Первым приехал пилот Феррари Шарль Леклер, показав время 1.38,192. За ним сразу же расположился гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон (+0,207), а тройку замкнул Себастьян Феттель из Феррари (0,619).

Формула-1. Гран-при Сингапура. Третья тренировка

Напомним, первую практику на Гран-при в Сингапуре выиграл Макс Ферстаппен, а вторую - Льюис Хэмилтон

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Теги: Формула 1, автоспорт, Формула-1, Гран-при Сингапура, Шарль Леклер, практика
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