Леклер выиграл третью практику

Британец Льюис Хэмилтон слегка отстал от соперника из занял второе место.

В рамках Гран-при Сингапура Формулы-1 состоялась третья тренировка.

Первым приехал пилот Феррари Шарль Леклер, показав время 1.38,192. За ним сразу же расположился гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон (+0,207), а тройку замкнул Себастьян Феттель из Феррари (0,619).

Формула-1. Гран-при Сингапура. Третья тренировка

Напомним, первую практику на Гран-при в Сингапуре выиграл Макс Ферстаппен, а вторую - Льюис Хэмилтон.