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Хэмилтон: В болиде было словно в сауне

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Британский автогонщик поделился впечатлением про первый день тренировок.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Сингапура.

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“Когда впервые садишься за руль в Сингапуре, машина всегда испытывает шок. Трасса очень ухабиста, круг длинный и к тому же очень жарко. В болиде было словно в сауне.

Но в целом у нас получился хороший первый день. Мы выполнили наш план и продолжили улучшать машину. Так что я доволен.

Сегодня чувствовал себя намного лучше в машине, чем в любой другой день в последнее время. Надеюсь сохранить эти ощущения на протяжении всего уик-энда.

Сегодня я сумел заставить шины работать. Я вошел в ритм работы и у меня получился хороший круг, получил удовольствие“, — приводит слова британца Хэмилтона Racefans.net.

Напомним, что Льюис Хэмилтон выиграл вторую свободную практику в Сингапуре.

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Теги: Льюис Хэмилтон, Гран-при Сингапура, гонки, авто
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