Феттель: Надеюсь, мы не слишком далеко

Немецкий автогонщик поделился эмоциями после свободных практик.

Немецкий автогонщик Себастьян Феттель рассказал подробности сегодняшнего гоночного дня в Сингапуре.

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“Думаю, Мерседес сегодня был очень силен, и вы могли видеть это не только на одном круге. Думаю, они в целом были немного быстрее. Мы же можем прибавить, можем улучшить машину, так что посмотрим.

Думаю, у нас обоих квалификационные попытки не были очень чистыми из-за трафика. Так что трудно судить. Но, посмотрим, как все сложится, если мы сумеем улучшить баланс.

Пока не хватает баланса. У меня были небольшие проблемы с передней частью машины, а затем на длинных сериях температура стала слишком высокой, появилось скольжение.

Трудно сказать, где сегодня находился Ред Булл. Не знаю, были ли их попытки чистыми. В квалификации у всех будет достаточно шин и попыток, чтобы все объективно оценить.

Посмотрим. Все должно быть в порядке. Надеюсь, мы не слишком далеко“, — цитирует слова Феттеля Crash.

Напомним, что первую практику выиграл Ферстапенн, а вторую практику - Хэмилтон.

Отметим, что Феттель надеется изменить свои результаты во время Гран-при Сингапура.