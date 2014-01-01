Риккардо: Чтобы вернуться на прежний уровень, Феттелю нужно выиграть всего одну гонку

Австралиец уверен, что его бывший партнер по команде все еще может выступать на высочайшем уровне.

Гонщик команды Рено Даниэль Риккардо прокомментировал спад пилота Феррари Себастьяна Феттеля.

“Он вполне способен вернуться на прежний уровень. Я могу привести пример. Когда-то, в 2014 году, он очутился в похожем положении, но затем отыгрался. Если мне не изменяет память, он выиграл вторую гонку в 2015 году.

У него есть все, чтобы вернуться в форму. Ему нужна лишь одна гонка“, - цитирует Риккардо Autosport.

Ранее Феттель назвал свой текущий спад не худшим в карьере.