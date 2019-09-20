Ферстаппен выиграл первую практику Гран-при Сингапура, Боттас попал в аварию

Пилот команды Ред Булл показал лучшее время на трассе.

На трассе Марина Бей завершилась первая тренировка Гран-при Сингапура.

Первое место занял пилот Ред Булла Макс Ферстаппен, вторым стал гонщик Феррари Себастьян Феттель, тройку лучших замкнул лидер чемпионата Льюис Хэмилтон.

Отметим, что пилот Феррари Шарль Леклер остановился всего лишь на 19 месте из-за проблем с коробкой передач, а представитель Мерседеса Валттери Боттас попал в аварию, потеряв контроль над машиной.

Напомним, ранее сообщалось, что проведение Гран-при Сингапура находится под угрозой срыва.