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Леклер не считает себя первым пилотом Феррари

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Монегаск отметил, что гонщики действуют исключительно в интересах команды.
Шарль Леклер и Себастьян Феттель
Шарль Леклер и Себастьян Феттель
Getty Images

Гонщик Феррари Шарль Леклер не считает себя лучше напарника по команде Себастьяна Феттеля.

“Мне никогда не казалось, что я перехватил инициативу в борьбе с Феттелем. Со стороны, возможно, это выглядит иначе, но изнутри видно, что баланс соблюдается.

В прошлом возникали ситуации, когда я помогал Себастьяну. Иногда он помогал мне. Это путь, по которому мы движемся вперед. Мы делаем в интересах команды, а это самое главное“, - цитирует Леклера GPToday.

Напомним, в сезоне-2019 на счету Феррари две победы - в Бельгии и Италии. Оба раза триумфовал именно Шарль Леклер.

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Теги: Формула-1, Шарль Леклер, Себастьян Феттель, Феррари
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