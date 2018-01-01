Леклер не считает себя первым пилотом Феррари

Монегаск отметил, что гонщики действуют исключительно в интересах команды.

Гонщик Феррари Шарль Леклер не считает себя лучше напарника по команде Себастьяна Феттеля.

“Мне никогда не казалось, что я перехватил инициативу в борьбе с Феттелем. Со стороны, возможно, это выглядит иначе, но изнутри видно, что баланс соблюдается.

В прошлом возникали ситуации, когда я помогал Себастьяну. Иногда он помогал мне. Это путь, по которому мы движемся вперед. Мы делаем в интересах команды, а это самое главное“, - цитирует Леклера GPToday.

Напомним, в сезоне-2019 на счету Феррари две победы - в Бельгии и Италии. Оба раза триумфовал именно Шарль Леклер.