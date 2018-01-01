Кубица покинет Уильямс после сезона-2019

Польский гонщик поблагодарил команду за сотрудничество.

Команда Формулы-1 Уильямс объявила, что гонщик Роберт Кубица покинет команду по окончании сезона-2019.

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“Я хотел бы поблагодарить команду за последние два сезона и за помощь в возвращении в Формулу-1. Я отлично провел время в Уильямсе, как в качестве резервного гонщика, так и в статусе призового пилота.

Теперь настало время написать новую главу карьеры“, - цитирует поляка пресс-служба команды.

Напомним, Кубица вернулся в Королевские гонки после тяжелых травм, полученных в аварии на ралли в феврале 2011 года. Он провел в Уильямсе два года - в 2018 он был резервным пилотом, и в 2019 выступает как призовой гонщик.