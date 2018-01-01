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Феттель: Текущий спад не худший период в моей карьере в Формуле-1

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Автогонщик прокомментировал свои выступления в этом сезоне.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Немецкий автогонщик Себастьян Феттель считает, что у него есть время поправить ситуацию в текущем сезоне.

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“Если честно, я не помню все детали своей карьеры, я тут уже довольно давно. Безусловно, это не лучший период, но и не худший. Я все еще люблю гонки и с нетерпением ожидаю следующих этапов.

Надеюсь, у меня получится улучшить ситуацию и закончить сезон так, как мы хотим. Потом мы будем готовиться к следующему сезону.

Мне не хочется проводить параллели, я принимаю все как есть. Очевидно, все не очень здорово, но, в конечном итоге, это не катастрофа. Я сразу же признаю свои ошибки – к сожалению, это часть нас и часть гонок.

Я выступаю не на том уровне, на котором мне бы хотелось, но такое случается с каждым из нас. Уверен, что все сложится и пойдет как надо, нужно просто сохранять спокойствие“, - сказал Феттель в интервью Crash.net.

Напомним, что ранее немецкий автогонщик выступил с предложением изменить формат гонок

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Теги: Себастьян Феттель, Формула - 1, гонки
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