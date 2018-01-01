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Феттель: Из-за расширения календаря у пилотов почти нет времени на другие занятия

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Немецкий гонщик считает, что 16 этапов - это оптимальное число гонок.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель предложил сократить календарь чемпионата.

“Пилотам повезло. Мы проведем больше гонок. Но у механиков будет сильный стресс. В Ф-1 много чего нужно делать заранее. И сотрудникам команд станет еще сложнее с этим справляться, чем сейчас.

Проводя больше гонок, Формула-1 просто получает больше денег. Вот и все. Но я бы вернулся к календарю из 16 этапов. Это то, на чем я рос. Считаю, это хорошее число.

За счет этого гонщики получат больше возможностей заниматься параллельно чем-то другим“, - приводит слова Феттеля RaceFans.

Напомним, последний раз календарь Формулы-1 состоял из 16 этапов в 2003 году. С тех пор он постепенно расширяется. В сезоне-2019 состоится 21 этап, а в 2020 году календарь будет расширен до 22 гонок.

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Теги: Формула-1, Себастьян Феттель
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