Сингапур затянуло смогом в преддверии Формулы-1

Гран-при Сингапура состоится воскресенье, 22-го сентября. Лесные пожары в Индонезии поставили под угрозу проведение этапа.

Журналист Джонатан Нобл опубликовал фотографию, по которой можно оценить уровень смога в Сингапуре.

“Очень сильно задымлен Сингапур сегодня. Но мне сообщили, что сейчас с этим лучше, чем в минувший уик-энд. Надеюсь, ситуация улучшится ближе к Гран-при“, — написал журналист в своем Twitter.

