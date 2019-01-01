Хэмилтон: Я обожаю преследовать

Лучший гонщик любит догонять.

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон рассказал, что получает большое удовольствия от гонок, когда преследует соперника, а не когда комфортно лидирует.

На Гран-при Бельгии британский автогонщик стал вторым, проиграв менее секунды на финише Шарлю Леклеру из команды Феррари, а на Гран-при Италии долгое время преследовал монегаска, однако финишировал третьим.

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“Я обожаю преследование. Именно так начиналась моя карьера в гонках. Я всегда стартовал с конца стартовой решетки, потому что у меня был паршивый карт.

Я любил его, но он был не так уж хорош. Мне всегда приходилось прорываться сквозь пелотон. В таких гонках ощущаешь, что награда особенно велика.

Лично мне это больше нравится. Так появляется чувство, что ты сам больше вложился в результат, чем в случае, когда просто лидируешь и уезжаешь от соперников“, — приводит слова Хэмилтона GPToday.

Напомним, что британский гонщик рассматривает различные варианты продолжения карьеры.

Отметим, что Льюис Хэмилтон занимает первую строчку в личном зачете пилотов в сезоне-2019.