Гран-при Сингапура находится под угрозой срыва

Из-за смога могут возникнуть проблемы с видимостью на трассе.

Проведение Гран-при Сингапура находится под угрозой из-за сильного задымления в районе трассы, сообщает PitPass. Причиной этого стали лесные пожары в соседней стране - Индонезии.

Уровень загрязнения воздуха уже достиг отметки в 100 единиц, что по международной классификации считается “нездоровым“. Отмечается, что в аптеках города уже не осталось медицинских масок.

“Если из-за смога возникнут проблемы с проведением соревнований, видимостью и здоровьем посетителей, организаторы этапа запросят мнение соответствующих организаций, прежде чем принять решение относительно проведения Гран-при“, - сказано в заявлении прооутеров этапа в Сингапуре.

Напомним, Гран-при Сингапура запланирован на 22 сентября.