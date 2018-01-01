Хаккинен: Феттелю надо выиграть гонку, чтобы вернуть репутацию

Бывший гонщик поддержал пилота Феррари.

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен рассказал, что нужно сделать гонщику Феррари Себастьяну Феттелю, чтобы избавиться от критики в свой адрес.

“Себастьян имеет большой опыт, он четырехкратный чемпион мира. Он понимает, что в любой карьере бывают как хорошие, так и плохие времена.

Он плохо выступил в воскресенье. Он даже не смог поддержать Леклера когда его преследовали пилоты Мерседеса. Себастьян поймет, что Шарль прекрасно справился со своей работой.

Ему в скором времени надо выиграть гонку, чтобы вернуть репутацию“, - приводит слова Хаккинена Unibet.

Напомним, Леклер выиграл Гран-при Бельгии, принеся Феррари первую победу в сезоне. Через неделю он повторил успех в Монце и стал победителем Гран-при Италии.