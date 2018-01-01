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Хаккинен: Феттелю надо выиграть гонку, чтобы вернуть репутацию

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Бывший гонщик поддержал пилота Феррари.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен рассказал, что нужно сделать гонщику Феррари Себастьяну Феттелю, чтобы избавиться от критики в свой адрес. 

“Себастьян имеет большой опыт, он четырехкратный чемпион мира. Он понимает, что в любой карьере бывают как хорошие, так и плохие времена.

Он плохо выступил в воскресенье. Он даже не смог поддержать Леклера когда его преследовали пилоты Мерседеса. Себастьян поймет, что Шарль прекрасно справился со своей работой. 

Ему в скором времени надо выиграть гонку, чтобы вернуть репутацию“, - приводит слова Хаккинена Unibet. 

Напомним, Леклер выиграл Гран-при Бельгии, принеся Феррари первую победу в сезоне. Через неделю он повторил успех в Монце и стал победителем Гран-при Италии.

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Теги: Формула-1, Мика Хаккинен, Себастьян Феттель, Шарль Леклер, Феррари
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