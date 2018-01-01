Бинотто: Мы много вложили в Мика Шумахера, он станет хорошим пилотом Формулы-1

Глава Феррари считает немца перспективным гонщиком.

Руководитель Феррари Маттиа Бинотто выразил уверенность в том, что рано или поздно сын легендарного Михаэля Шумахера Мик перейдет в Формулу-1.

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“Сейчас Мик серьезно прогрессирует, чего мы и ожидали в последние несколько лет. Сейчас он получает полезный опыт в Формуле-2. Настанет момент, когда он будет готов перейти в Формулу-1.

Мы много вложили в него, поэтому верим, что он в состоянии стать хорошим гонщиком Ф-1“, - приводит слова Бинотто Inside Racing.

Напомним, в прошлом году Шумахер-младший стал чемпионом Формулы-3. В этом сезоне он выступает в Формуле-2.

В апреле 2019 года Мик принял участие в тестах Формулы-1 и дебютировал за рулем Феррари.