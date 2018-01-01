Переключиться на мобильную версию

Бинотто: Мы много вложили в Мика Шумахера, он станет хорошим пилотом Формулы-1

Комментариев: 0
Глава Феррари считает немца перспективным гонщиком.
Мик Шумахер
Мик Шумахер
Getty Images

Руководитель Феррари Маттиа Бинотто выразил уверенность в том, что рано или поздно сын легендарного Михаэля Шумахера Мик перейдет в Формулу-1.

Читай также: Феттель: Очень важно, чтобы Мику Шумахеру дали необходимое время для развития

“Сейчас Мик серьезно прогрессирует, чего мы и ожидали в последние несколько лет. Сейчас он получает полезный опыт в Формуле-2. Настанет момент, когда он будет готов перейти в Формулу-1.

Мы много вложили в него, поэтому верим, что он в состоянии стать хорошим гонщиком Ф-1“, - приводит слова Бинотто Inside Racing. 

Напомним, в прошлом году Шумахер-младший стал чемпионом Формулы-3. В этом сезоне он выступает в Формуле-2.

В апреле 2019 года Мик принял участие в тестах Формулы-1 и дебютировал за рулем Феррари.

Поделись:
Теги: Формула-1, Мик Шумахер, Феррари, Маттиа Бинотто
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь