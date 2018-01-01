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Бергер: У Феттеля нет инстинкта убийцы

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Экс-пилот считает, что немцу не стоит полагаться на добросовестность партнера по команде.
Герхард Бергер
Герхард Бергер
Getty Images

Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер прокомментировал борьбу между пилотами Феррари Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером.

В квалификации в Монце Леклер не подчинился приказу команды устроить напарнику слипстрим в третьем сегменте.

“На этом уровне в Формуле-1 нет места командной игре. Не знаю, обманул ли он Феттеля, но уже довольно давно понятно, что у Леклера есть инстинкт убийцы. Феттель уже не может полагаться на него.

Все просто: когда теряешь эти инстинкты, чемпионом мира стать уже не получится. Для этого надо их вернуть.

“Я бы не назвал Себастьяна наивным, но он слишком верит в добросовестность. Но ей почти нет места в спорте высоких достижений“, - цитирует Бергера GrandPX.news.

Напомним, Леклер стал победителем Гран-при Италии.

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Теги: Формула-1, Герхард Бергер, Себастьян Феттель, Шарль Леклер
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