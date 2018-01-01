Шумахер пришел в сознание после операции в парижской клинике

Легендарный немец перенес операцию по введению стволовых клеток.

Стали известны подробности госпитализации семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, которого тайно перевезли в парижскую клинику имени Жоржа Помпиду.

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Как сообщает Le Parisien, немцу провели пересадку стволовых клеток для борьбы с воспалением, вызванным травмой головного мозга. Отмечается, что экспериментальная процедура прошла успешно и после операции Шумахер пришел в сознание.

“Могу заверить вас, что Михаэль находится в сознании. Других комментариев о состоянии его здоровья мы дать не можем. Это конфиденциальная информация“, - заявила медсестра, которая дежурила во время операции.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую травму головы на горнолыжном курорте и оказался в коме. Он пробыл в больнице до осени следующего года, пока не пришел в сознание. После этого его семья забрала гонщика домой. С тех пор новости о его состоянии появляются редко.

Ранее семья Шумахера опубликовала заявление.