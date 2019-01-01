Переключиться на мобильную версию

Хэмилтон - итальянским болельщикам: Не очень приятно слышать свист, но однажды все изменится

Комментариев: 0
Местная публика недружелюбно встретила главного соперника.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пятикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон прокомментировал поведение болельщиков Феррари во время церемонии награждения на Гран-при Италии. В Монце гонщик занял третье место.

“Вот это да, Италия, ваша энергия была слышна по всему миру, как же я люблю вас за это. Вы демонстрируете особенную страсть.

Не очень приятно слышать свист, но ничего страшного, я могу это принять. Надеюсь, что однажды все изменится и мы больше не услышим освистывание в этой прекрасной стране.

Желаю всем позитива и только хороших вещей. Не могу выразить, как я благодарен тем фанатам, которые меня поддерживали. Я стоял перед толпой, наполненной такой ненавистью, и видел каждого из вас. Хочу поблагодарить всех за это“, - написал Хэмилтон в своей странице Instagram.

Напомним, победителем Гран-при Италии стал пилот команды Феррари Шарль Леклер.

Поделись:
Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон, Гран-при Италии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь