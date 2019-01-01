Хэмилтон - итальянским болельщикам: Не очень приятно слышать свист, но однажды все изменится

Местная публика недружелюбно встретила главного соперника.

Пятикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон прокомментировал поведение болельщиков Феррари во время церемонии награждения на Гран-при Италии. В Монце гонщик занял третье место.

“Вот это да, Италия, ваша энергия была слышна по всему миру, как же я люблю вас за это. Вы демонстрируете особенную страсть.

Не очень приятно слышать свист, но ничего страшного, я могу это принять. Надеюсь, что однажды все изменится и мы больше не услышим освистывание в этой прекрасной стране.

Желаю всем позитива и только хороших вещей. Не могу выразить, как я благодарен тем фанатам, которые меня поддерживали. Я стоял перед толпой, наполненной такой ненавистью, и видел каждого из вас. Хочу поблагодарить всех за это“, - написал Хэмилтон в своей странице Instagram.

Напомним, победителем Гран-при Италии стал пилот команды Феррари Шарль Леклер.