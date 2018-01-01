Шумахера тайно госпитализировали в клинику Парижа

Легендарный гонщик продолжает курс реабилитации после тяжелой травмы головы.

Семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера тайно госпитализировали в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду, сообщает Le Parisien.

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Отмечается, что немца доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии на машине скорой помощи. При этом носилки с легендарным гонщиком были покрыты чехлом, который скрывал его лицо и тело.

Его сопровождала группа людей из десяти человек. Среди них был специалист по лечению сердечной недостаточности профессор Филипп Менаше.

По информации издания, Шумахеру будут пересаживать стволовые клетки.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую травму головы на горнолыжном курорте и оказался в коме. Он пробыл в больнице до осени следующего года, пока не пришел в сознание. После этого его семья забрала гонщика домой. С тех пор новости о его состоянии появляются редко.

Ранее стали известны новые подробности о состоянии здоровья Шумахера.