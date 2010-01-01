Леклер стал победителем Гран-при Италии

Феррари выиграла домашний этап в Монце впервые с 2010 года.

Монегаск Шарль Леклер выиграл свою вторую гонку подряд и вторую вообще в карьере, одержав победу на Гран-при Италии.

Леклер стартовал первым благодаря лучшей квалификации и на старте сумел защитить свою позицию от пилотом Мерседеса, которые были заняты больше борьбой между собой. Отметим также на старте аварию Ферстаппена, которому пришлось ехать в боксы и менять переднее антикрыло.

Главный инцидент в гонке создал Феттель. Он ошибся в борьбе с Боттасом за третье место, вылетел с трека, а когда возвращался на асфальт, то едва не вынес Ланса Стролла. Стролла просто развернуло, но и, возвращаясь на трассу, едва не задел Гасли. Оба получили наказание – Себу штраф в 10 секунд, а Стролл – проезд по пит-лейн. Для Стролла, который ехал в топ-10, это означало гонку без очков, как и для Феттеля, который оказался в конце и до топ-10 по итогу не добрался.

В боробе лидеров Леклер уверенно удерживал позади себя двух Мерседес и там поняли, что смогут обыграть пилота Феррари лишь тактически.

Первым на пит поехал Хэмилтон, которому поставили резину Medium. Феррари ответило пит-стопом Леклера на следующем круге, но с более долговечным Hard. После возвращения Леклер выехал перед Льюисом и пилоты долгое время вели очную борьбу между собой, которая раз за разом заканчивалось в пользу Шарля.

Тем временем, в боксы заехал Боттас, которому поставили Medium, но это случилось на 14 кругов позже Льюса, так что резина у него была свежее. Это сказалось кругов за 10 до финиша. Хэмилтон из-за изношенных шин ошибся, благодаря чему на второе место вышел Боттас, к тому времени подкравшийся к лидерам.

Последние круги за лидерство вели борьбу уже Леклер с Боттасом, но хотя оба и ошиблись по разу, на шансах Валттери это не сказалось. Леклер удержал победу.

Нет, конечно. Валттери в одном моменте подобрался близко, но, как и Хэмилтон ранее, перетормозил перед первым поворотом. И отпустил Леклера. И свою победу. Первая домашняя победа Скудерии с 2010 года – тогда выиграл Алонсо.

Стоит отметить отличный результат Рено, которые сами выступили стабильно и воспользовались ошибками лидеров, поэтому Риккардо и Хюлькенберг стали 4-м и 5-м. Отметим и прорыв Ферстаппена с последней позиции на 8-ю.