Гран-при Италии: онлайн трансляция гонки Формулы-1

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В этот уикэнд 7-8 сентября, состоится четырнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при Италии пройдет на легендарном автодроме в Монце.

Онлайн трансляция Гран-при Италии будет доступна в этой новости в воскресенье, 8 сентября, начиная с 16:00.

Гран-при Италии – неотъемлемый этап в календаре Формулы-1, не пропустивший ни одного сезона. Более того, почти все гонки национального итальянского этапа (за исключением 1980 года) прошли на трассе, расположенной в Монце.

Это один из классических автодромов, сохраняющий богатые традиции автоспорта. Здесь до сих пор есть старый бэнкинг, дающий представление о том, какой Формула-1 была в прежние времена. Монца – уникальная трасса, где гонщики чувствуют, что такое на самом деле высокая скорость, а благодаря поддержке итальянских болельщиков здесь создается потрясающая атмосфера. Многие пилоты называют этот этап одним из своих любимых.

Трасса

Место проведения: Монца, Италия

Название трассы: Монца (Monza Autodrome)

Длина круга: 5,793 км

Гоночная дистанция: 53 круга = 306,72 км.

Монцу не зря называют "Храмом скорости", ведь это самая быстрая трасса в чемпионате – средняя скорость составляет 240 км/ч.

Здесь нужна особая конфигурация аэродинамики с низким лобовым сопротивлением и небольшой прижимной силой. Кроме того, трасса в Монце – одна из самых требовательных к мощности двигателя из-за длинных прямых. На треке имеется шесть точек жесткого торможения, где тормоза проходят настоящую проверку.

Монца отлично подходит для обгонов, и это при том, что система DRS здесь неэффективна.