Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии
В Монце завершилась квалификация Гран-при Италии, где лучший результат показал пилот Феррари Шарль Леклер.
На втором и третьем местах расположились два гонщика Мерседеса: Льюис Хэмилтон проиграл монегаску 0,039 секунды, а Валттери Боттас - 0,047.
Пилот Ред Булла Макс Ферстаппен не смог проехать ни одного быстрого круга - в его болиде обнаружили перебои в работе двигателя.
Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация
1. Шарль Леклер (Феррари) 1.19,307
2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,039
3. Валттери Боттас (Мерседес) +0,047
4. Себастьян Феттель (Феррари) +0,150
5. Даниэль Риккардо (Рено) +0,532
6. Нико Хюлькенберг (Рено) +0,742
7. Карлос Сайнс (Макларен) +1.148
8. Александер Албон (Ред Булл) без времени в Q3
9. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) без времени в Q3
10. Кими Райкконен (Альфа Ромео) без времени в Q3
Напомним, Гран-при Италии в Монце состоится 8 сентября в 16:10 по киевскому времени.
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