Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии

Монегаск завоевал поул во второй раз в карьере.

В Монце завершилась квалификация Гран-при Италии, где лучший результат показал пилот Феррари Шарль Леклер.

На втором и третьем местах расположились два гонщика Мерседеса: Льюис Хэмилтон проиграл монегаску 0,039 секунды, а Валттери Боттас - 0,047.

Пилот Ред Булла Макс Ферстаппен не смог проехать ни одного быстрого круга - в его болиде обнаружили перебои в работе двигателя.

Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация

1. Шарль Леклер (Феррари) 1.19,307

2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,039

3. Валттери Боттас (Мерседес) +0,047

4. Себастьян Феттель (Феррари) +0,150

5. Даниэль Риккардо (Рено) +0,532

6. Нико Хюлькенберг (Рено) +0,742

7. Карлос Сайнс (Макларен) +1.148

8. Александер Албон (Ред Булл) без времени в Q3

9. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) без времени в Q3

10. Кими Райкконен (Альфа Ромео) без времени в Q3

Напомним, Гран-при Италии в Монце состоится 8 сентября в 16:10 по киевскому времени.