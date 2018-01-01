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Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии

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Монегаск завоевал поул во второй раз в карьере.
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Getty Images

В Монце завершилась квалификация Гран-при Италии, где лучший результат показал пилот Феррари Шарль Леклер.

На втором и третьем местах расположились два гонщика Мерседеса: Льюис Хэмилтон проиграл монегаску 0,039 секунды, а Валттери Боттас - 0,047.

Пилот Ред Булла Макс Ферстаппен не смог проехать ни одного быстрого круга - в его болиде обнаружили перебои в работе двигателя.

Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация

1. Шарль Леклер (Феррари) 1.19,307
2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,039
3. Валттери Боттас (Мерседес) +0,047
4. Себастьян Феттель (Феррари) +0,150
5. Даниэль Риккардо (Рено) +0,532
6. Нико Хюлькенберг (Рено) +0,742
7. Карлос Сайнс (Макларен) +1.148
8. Александер Албон (Ред Булл) без времени в Q3
9. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) без времени в Q3
10. Кими Райкконен (Альфа Ромео) без времени в Q3

Напомним, Гран-при Италии в Монце состоится 8 сентября в 16:10 по киевскому времени.

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Теги: Шарль Леклер, Формула - 1, гран-при Италииспании
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