Сайнс: На месте Феттеля я бы начал переживать из-за результатов Леклера

Пилот Макларена высоко оценил форму Льюиса Хэмилтона.

Пилот команды Макларен Карлос Сайнс поделился своим мнением о борьбе между гонщиками Феррари Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем.

“На месте Феттеля я бы начал переживать по поводу результатов Леклера. Мы знаем, что Шарлю по силам побеждать его по субботам, но если у него появляется темп и в гонках, то для Феттеля это становится поводом для беспокойства.

Испанец также прокомментировал выступление пилота команды Мерседес Льюиса Хэмилтона.

Хэмилтон? Я бы дал ему оценку “9“ из “10“. Он находится на таком высоком уровне с того момента, как ушел Нико Росберг. На него стало оказываться меньше давления. Боттас близко, но ему чего-то не хватает. Он показывает хорошие результаты, но у Льюиса есть что-то, что сложно объяснить“, - цитирует Сайнса Motorsport-Total.

Напомним, в прошлые выходные Леклер выиграл Гран-при Бельгии, принеся Феррари первую победу в сезоне.