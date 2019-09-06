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Феттель: Пусть лучше Формула-1 будет самой скучной, но останутся живы Юбер и Бьянки

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Немец выступил за повышение безопасности автоспорта.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Пилот команды Феррари Себастьян Феттель прокомментировал недавнюю гибель гонщика Формулы-2 Антуана Юбера во время Гран-при Бельгии.

“Я думаю, что в аварии Юбера хуже случится уже не могло. Причины будут изучаться детально. На мой взгляд, неправильно делать какие-то выводы прямо сейчас. Нужно получить сперва полную картину.

Многие повороты являются уникальными. Но после случившегося надо все внимательно изучить и понять, что конкретно произошло. То, что случилось - часть автоспорта, он опасен, но в этом и его особенность. Но произошедшее в последние годы - звонок для нас.

На мой взгляд, мы обязаны улучшить некоторые вещи. Пусть лучше Формула-1 будет самой скучной, но останутся живы Юбер и Бьянки. Думаю, в этом нет сомнений“, - цитирует Феттеля RaceFans. 

Напомним, в октябре 2014 года Жюль Бьянки впал в кому после Гран-при Японии, на котором он врезался в эвакуатор и получил серьезную травму головы. Спустя 9 месяцев он погиб в госпитале Ниццы, так и приходя в сознание.

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Теги: Формула-1, Формула-2, Себастьян Феттель, Жюль Бьянки, Антуан Юбер
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