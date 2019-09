Леклер выиграл первую практику Гран-при Италии, Хэмилтон - четвертый

В Монце завершилась первая свободная практика Гран-при Италии.

Лучшее время показал пилот команды Феррари Шарль Леклер. Второе место занял гонщик Макларена Карлос Сайнс-младший, а тройку лучших замкнул его напарник Ландо Норрис.

Отметим, что практика проходила на мокрой трассе и неоднократно прерывалась из-за инцидентов.

Болид Кими Райкконена не получил больших повреждений после вылета.

Switch it off and start it again, Kimi! 😳 FP1 was tricky! #F1 #ItalianGP 🇮🇹

А Серхио Перес, в свою очередь, сильно разбил автомобиль.

Another red flag in FP1!



Sergio Perez slides into the barriers, and there's damage to the front and rear of his Racing Point💥



