Хэмилтон: Я буду изучать варианты продолжения карьеры в ближайшие месяца

Пилот Льюис Хэмилтон поделился мнением о своей форме и про планы на ближайшее будущее.

Пилот Мерседеса Хэмилтон поделился мнением про текущий сезон Формулы - 1.

“Если честно, я думаю, что показываю лучшие результаты в карьере. Я никогда не был так стабилен, пусть и в некоторых гонках не все шло по плану. Мы можем улучшить наш болид, команда упорно работает“, - говорит спортсмен.

Отметим, что пилот находится на первой строчке общего зачета.

“Я не могу говорить о других, но лично я никогда не смотрю на набранные мной очки. Я всегда стремлюсь финишировать как можно выше.

Читай также: Леклер выиграл Гран-при Бельгии, принеся Феррари первую победу

Пока еще чемпионство по-прежнему очень далеко. Нам предстоит проделать большую работу. И сейчас наступает самая сложная часть сезона. Можно устать, ведь впереди столько гонок“, - комментирует Хэмилтон.

34-летний пилот сказал, что в какой-то момент ему придется обратить свое внимание на контракт с Мерседес:

“Мой контракт рассчитан ещё больше чем на полтора года. И это немного странно, мне казалось, что я лишь недавно подписал соглашение. Но я буду изучать варианты в ближайшие месяцы“, — цитирует Хэмилтона GrandPX.News.

Напомним, что прошлый сезон Формулы - 1 выиграл Хэмилтон с разрывом в 88 очков от ближайшего преследователя Себастьяна Феттеля.