Переключиться на мобильную версию

Хэмилтон: Я буду изучать варианты продолжения карьеры в ближайшие месяца

Комментариев: 0
Пилот Льюис Хэмилтон поделился мнением о своей форме и про планы на ближайшее будущее.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Мерседеса Хэмилтон поделился мнением про текущий сезон Формулы - 1.

“Если честно, я думаю, что показываю лучшие результаты в карьере. Я никогда не был так стабилен, пусть и в некоторых гонках не все шло по плану. Мы можем улучшить наш болид, команда упорно работает“, - говорит спортсмен.

Отметим, что пилот находится на первой строчке общего зачета.

“Я не могу говорить о других, но лично я никогда не смотрю на набранные мной очки. Я всегда стремлюсь финишировать как можно выше.

Читай также: Леклер выиграл Гран-при Бельгии, принеся Феррари первую победу

Пока еще чемпионство по-прежнему очень далеко. Нам предстоит проделать большую работу. И сейчас наступает самая сложная часть сезона. Можно устать, ведь впереди столько гонок“, - комментирует Хэмилтон.

34-летний пилот сказал, что в какой-то момент ему придется обратить свое внимание на контракт с Мерседес:

“Мой контракт рассчитан ещё больше чем на полтора года. И это немного странно, мне казалось, что я лишь недавно подписал соглашение. Но я буду изучать варианты в ближайшие месяцы“, — цитирует Хэмилтона GrandPX.News

Напомним, что прошлый сезон Формулы - 1 выиграл Хэмилтон с разрывом в 88 очков от ближайшего преследователя Себастьяна Феттеля.

Поделись:
Теги: Льюис Хемилтон, Формула - 1, авто
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь