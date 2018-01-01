Руководству Формулы-1 удалось сохранить Гран-при Италии

Королевские гонки будут проходить в Монце еще минимум пять лет.

Руководство Формулы-1 объявило о подписании нового контракта с представителями автодрома Монца в Италии.

Соглашение между сторонами рассчитано на пять сезонов. Нынешний контракт истекает в конце 2019 года, из-за чего были опасения, что Гран-при Италии покинет календарь Королевских гонок.

Ранее сообщалось, что календарь Формулы-1 могут расширить до 22 этапов.