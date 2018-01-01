Леклер: Чувствую, что готов бороться за титул

В прошлые выходные монегаск праздновал свою дебютную победу в Формуле-1.

Пилот команды Феррари Шарль Леклер признался, что он находится в лучшей форме, чем в начале сезона-2019.

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“Я изменил свой подход к квалификациям и гонкам, и это стало приносить результат. На старте сезона я еще не чувствовал себя готовым, но сейчас ощущаю, что готов быть претендентом на титул.

“Без сомнений, нам еще нужно усердно поработать, потому что мы отстаем от Мерседеса, но в целом я готов быть претендентом на титул, иначе мне нечего делать в Феррари“, - цитирует гонщика Motorsport.

Напомним, Шарль Леклер выиграл Гран-при Бельгии, принеся Феррари первую победу в сезоне.