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Леклер: Чувствую, что готов бороться за титул

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В прошлые выходные монегаск праздновал свою дебютную победу в Формуле-1.
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Getty Images

Пилот команды Феррари Шарль Леклер признался, что он находится в лучшей форме, чем в начале сезона-2019.

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“Я изменил свой подход к квалификациям и гонкам, и это стало приносить результат. На старте сезона я еще не чувствовал себя готовым, но сейчас ощущаю, что готов быть претендентом на титул.

“Без сомнений, нам еще нужно усердно поработать, потому что мы отстаем от Мерседеса, но в целом я готов быть претендентом на титул, иначе мне нечего делать в Феррари“, - цитирует гонщика Motorsport.

Напомним, Шарль Леклер выиграл Гран-при Бельгии, принеся Феррари первую победу в сезоне.

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Теги: Формула-1, Шарль Леклер, Феррари
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