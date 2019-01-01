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Бинотто: Победа Леклера является важной для всей Формулы-1

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Глава итальянской команды похвалил своего подопечного.
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Getty Images

Руководитель Феррари Маттиа Бинотто прокомментировал победу пилота команды Шарля Леклера на Гран-при Бельгии.

“У нас смешанные чувства, но нет сомнений, что мы должны быть счастливы. Нам нужно порадоваться за Шарля, за его первую победу. Он очень хорошо пилотировал болид, с первого круга до финиша. На протяжении всего уик-энда.

Эта победа очень важна для него и для всей Формулы-1. Леклер стремился к победе, хотел добиться успеха. Поэтому я очень за рад. У него были возможности победить и раньше, но мы их упустили. Победа в Бельгии пришла не в лучшее время, но все равно она очень важна“, - приводит слова Бинотто Autoweek.

Напомним, Шарль Леклер посвятил свою победу гонщику Формулы-2 Антуану Юберу, который трагически погиб во время Гран-при Бельгии.

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Теги: Формула-1, Шарль Леклер, Феррари, Маттиа Бинотто
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