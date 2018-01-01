Леклер выиграл Гран-при Бельгии, принеся Феррари первую победу в сезоне

Шарль Леклер добыл дебютную победу в Формуле-1, выиграв в Бельгии.

Монегасский гонщик Шарль Леклер добыл свою первую победу в Формуле-1, выиграв Гран-при Бельгии.

Шарль выиграл квалификацию и уверенно удержал лидерство на старте, где Феттель и Хэмилтон за ним дважды поменялись позициями, оставшись в итоге на своих стартовых местах.

Неудачником первого круга стал Макс Ферстаппен, который сломал подвеску в столкновении с Райкконеном и сошел с трассы. Да и сам Кими, хоть и продолжил гонку, но из-за повреждений не мог ехать в нормальном темпе. Из-за схода Макса, на трассе появился сейфити-кар, под которым гонщики проехали пять кругов.

После рестарта Леклер уверенно уехал в отрыв и так продолжалось до волны пит-стопов. Первым на пит поехал Феттель, который на новой резине демонстрировал столь высокий темп, что после пит-стопа Леклера именно Себ вышел на 1-е место.

Правда, у Феттеля как-то быстро сносились шины - Леклер на свежей резине быстро догнал Феттеля, а команда попросила пилота пропустить напарника без борьбы. В итоге Себу не хватило шин до конца гонки и пришлось еще раз заехать в боксы, из-за чего он финишировал только четвертым. Феттель какое-то время поработал на команду, удерживая Хэмилтона и давая Леклеру шанс нарастить отрыв. Когда Себ отправился в боксы, Шарль к тому времени получил отрыв в 6,5 секунд за 12 кругов до финиша.

Хэмилтон постепенно сокращал отрыв и в конце у пилота Феррари за круг до финиша был перевес всего в 1,5 секунды, но молодой гонщик все-таки справился с давлением и пересек финишную черту первым.

За лидерами тоже творилось много интересного – пилоты обгоняли, менялись позициями из-за разных тактик, а последний круг и вовсе получился странным. Из-за проблем с машинами остановился Ландо Норрис, который почти всю гонку шел пятым, и Джовинацци, который в концовке гонки совершил несколько обгонов, вышел на восьмую позицию, но разбив авто.

Но пилотом дня стал Леклер. Он был близок к победе в Бахрейне и Австрии, и сейчас наконец сумел добыть дебютную победу. Она же стала первой для Феррари в этом сезоне. Посмотрим, удастся ли Феррари развить свое преимущество через неделю на домашнем этапе в Италии.