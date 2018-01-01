Гран-при Бельгии: онлайн трансляция гонки Формулы-1

В ближайший уик-энд в Бельгии состоится очередной этап Королевских гонок.

Онлайн трансляция Гран-при Бельгии:

Сегодня, 1 сентября, на стационарной трассе Спа-Франкоршам состоится гонка тринадцатого этапа сезона-2019 чемпионата Формулы-1 - Гран-при Бельгии.

Гран-при Бельгии чуть ли не единогласно признается гонщиками любимым этапом в календаре. И тем охотнее пилоты ждут возвращения на трассу после летнего перерыва.

Этот легендарный автодром в свое время стал местом как трагических аварий, так и исторических триумфов. А визитной карточкой Спа является наиболее известный в мировом автоспорте поворот Eau Rouge, или “Красная вода“.

Абсолютным рекордсменом по количеству побед на Гран-при Бельгии является Михаэль Шумахер. Именно здесь он дебютировал в Формуле-1, здесь же одержал свою первую победу. На счету легендарного гонщика шесть побед на данном этапе, даже без учета дисквалификации в 1994 году, когда он также финишировал первым. Что касается действующих пилотов, самыми успешным на трассе в Спа является Крими Ряйкконен, у которого четыре выигранные гонки. Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель выиграли по три гонки.

Обычно гонки в Спа получаются интересными – на треке имеется много возможностей для обгона, а за ошибки приходится расплачиваться, да и погода зачастую переменчива.

Трасса

Место проведения: Бельгия, Спа

Название трассы: Спа-Франкоршам (Circuit de Spa-Francorchamps)

Длина круга: 7,004 км

Гоночная дистанция: 44 круга = 308,052 км

Победитель в 2018: Себастьян Феттель (Феррари)

Рекорд круга в квалификации - 1:42.553 (Льюис Хэмилтон, Мерседес в 2017 году)

Рекорд круга в гонке - 1:46.286 (Валттери Боттас, Мерседес в 2018 году)

Расписание заездов

Пятница, 30 августа

Первая практика - 12:00 - 13:30

Вторая практика - 16:00 - 17:30

Суббота, 31 августа

Третья практика - 13:00 - 14:00

Квалификация - 16:00 - 17:00

Воскресенье, 1 сентября

Гонка - 16:10