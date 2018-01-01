Тренировка Гран-при Бельгии: Хэмилтон раскрошил болид, Феррари заняли лидирующие места

Первые две строчки заняли Шарль Леклер и Себастьян Феттель.

В рамках третьей свободной практики Гран-при Бельгии Формулы-1 на автодроме Спа-Франкоршам завершилась тренировочная гонка.

Лучшее время продемонстрировал водитель Феррари Шарль Леклер, а следом за ним расположился его партнер по команде Себастьян Феттель.

Тройку же замкнул финский пилот Мерседеса Валттери Боттас. Интересно, что другой автопилот немецкой команды и лидер чемпионата Льюис Хэмилтон разбил свою машину, угодив в аварию.

1. Шарль Леклер (Феррари) — 1.44,206

2. Себастьян Феттель (Феррари) — +0,451

3. Валтери Боттас (Мерседес) — +0,497

4. Даниэль Риккардо (Рено) — +0,768

5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — +1,106

6. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) — +1,315

7. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — +1,360

8. Кими Райкконен (Альфа Ромео) — +1,453

9. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) — +1,482 1

10. Пьер Гасли (Торо Россо) — +1,546

11. Ромен Грожан (Хаас) — +1,600

12. Нико Хюлькенберг (Рено)— +1,649

13. Кевин Магнуссен (Хаас) — +1,798

14. Карлос Сайнс-младший (Макларен) — +1,811

15. Ландо Норрис (Макларен) — +2,064

16. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) — +2,173

17. Даниил Квят (Торо Россо) — +2,436

18. Джордж Расселл (Уильямс) — +3,652

19. Роберт Кубица (Уильямс) — +4,144

20. Александер Албон (Ред Булл) — +4,208.