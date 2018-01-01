Тренировка Гран-при Бельгии: Хэмилтон раскрошил болид, Феррари заняли лидирующие места
В рамках третьей свободной практики Гран-при Бельгии Формулы-1 на автодроме Спа-Франкоршам завершилась тренировочная гонка.
Лучшее время продемонстрировал водитель Феррари Шарль Леклер, а следом за ним расположился его партнер по команде Себастьян Феттель.
Тройку же замкнул финский пилот Мерседеса Валттери Боттас. Интересно, что другой автопилот немецкой команды и лидер чемпионата Льюис Хэмилтон разбил свою машину, угодив в аварию.
1. Шарль Леклер (Феррари) — 1.44,206
2. Себастьян Феттель (Феррари) — +0,451
3. Валтери Боттас (Мерседес) — +0,497
4. Даниэль Риккардо (Рено) — +0,768
5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — +1,106
6. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) — +1,315
7. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — +1,360
8. Кими Райкконен (Альфа Ромео) — +1,453
9. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) — +1,482 1
10. Пьер Гасли (Торо Россо) — +1,546
11. Ромен Грожан (Хаас) — +1,600
12. Нико Хюлькенберг (Рено)— +1,649
13. Кевин Магнуссен (Хаас) — +1,798
14. Карлос Сайнс-младший (Макларен) — +1,811
15. Ландо Норрис (Макларен) — +2,064
16. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) — +2,173
17. Даниил Квят (Торо Россо) — +2,436
18. Джордж Расселл (Уильямс) — +3,652
19. Роберт Кубица (Уильямс) — +4,144
20. Александер Албон (Ред Булл) — +4,208.
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