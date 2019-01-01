Гран-при Испании останется в календаре Формулы-1

Этап пройдет в Барселоне в 2020 году.

Руководство Формулы-1 и промоутеры Гран-при Испании достигли договоренности о продлении контракта на сезон-2020, сообщает официальный сайт Формулы-1.

“Мы рады подтвердить, что Гран-при Испании остается в календаре Формулы-1 2020 года. Решение сохранить этап в Испании, стране с великими автоспортивными традициями, является частью нашей стратегии сохранения европейских корней Формулы-1.

В ближайшие месяцы мы продолжим наши переговоры, чтобы посмотреть, сможем ли мы расширить это сотрудничество“, - заявил исполнительный директор чемпионата Чейз Кэри.

Ранее сообщалось, что календарь Формулы-1 могут расширить до 22 этапов.