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Гран-при Испании останется в календаре Формулы-1

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Этап пройдет в Барселоне в 2020 году.
Гран-при Испании
Гран-при Испании
Getty Images

Руководство Формулы-1 и промоутеры Гран-при Испании достигли договоренности о продлении контракта на сезон-2020, сообщает официальный сайт Формулы-1.

Мы рады подтвердить, что Гран-при Испании остается в календаре Формулы-1 2020 года. Решение сохранить этап в Испании, стране с великими автоспортивными традициями, является частью нашей стратегии сохранения европейских корней Формулы-1.

В ближайшие месяцы мы продолжим наши переговоры, чтобы посмотреть, сможем ли мы расширить это сотрудничество“, - заявил исполнительный директор чемпионата Чейз Кэри.

Ранее сообщалось, что календарь Формулы-1 могут расширить до 22 этапов.

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Теги: Гран-при Испании, Формула-1
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