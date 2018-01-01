Бинотто: Феттель хочет стать чемпионом мира с Феррари

Глава итальянской команды рассказал о целях своего подопечного.

Руководитель Феррари Маттиа Бинотто отметил, что гонщик Себастьян Феттель по-прежнему хочет стать чемпионом мира в составе итальянской команды.

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“Думаю, цель Себастьяна Феттеля не изменилась - он хочет стать чемпионом мира с Феррари. Для него эта цель абсолютно ясна.

Конечно, начало нынешнего сезона показывает, что сейчас он находится не в лучшем положении, чтобы достичь этого в 2019 году. Но, раз он ставит перед собой такие большие цели, он точно знает, что ему нужно.

Думаю, что в Феррари он находит свой импульс и продолжает работу, потому что он знает, куда нам нужно идти, чтобы достичь того, чего он хочет“, - цитирует Бинотто GPFans.

Ранее Феттель признался, что он недоволен первой частью сезона.