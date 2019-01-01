Переключиться на мобильную версию

Леклер: Я много тренируюсь для того, чтобы достичь такого уровня, как Хэмилтон

Комментариев: 0
Монегаск назвал сильные стороны британского гонщика.
Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон
Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот команды Феррари Шарль Леклер поделился своим мнением о лидере чемпионата Формулы-1 Льюисе Хэмилтоне.

Читай также: Экс-пилот Формулы-1: Леклер - это тот парень, который способен выиграть чемпионат

“Главная его черта - стабильность. Он всегда знает, как извлечь максимум из любой ситуации. Ментальность у него на высоком уровне.

Каждый может показать хороший круг, но делать это постоянно и тогда, когда нужно - совсем другое дело. Я много тренируюсь для того, чтобы достичь такого уровня“, - цитирует Леклера Corriere della Sera.

Смотрите также личный зачет пилотов и зачет Кубка конструкторов-2019.

Поделись:
Теги: Формула-1, Шарль Леклер, Феррари, Льюис Хэмилтон
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь