Леклер: Я много тренируюсь для того, чтобы достичь такого уровня, как Хэмилтон

Монегаск назвал сильные стороны британского гонщика.

Пилот команды Феррари Шарль Леклер поделился своим мнением о лидере чемпионата Формулы-1 Льюисе Хэмилтоне.

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“Главная его черта - стабильность. Он всегда знает, как извлечь максимум из любой ситуации. Ментальность у него на высоком уровне.

Каждый может показать хороший круг, но делать это постоянно и тогда, когда нужно - совсем другое дело. Я много тренируюсь для того, чтобы достичь такого уровня“, - цитирует Леклера Corriere della Sera.

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