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Риккардо: Рено не хватает уверенности в себе

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Австралиец отметил, что менталитет - одна из главных проблем его команды.
Даниэль Риккардо
Даниэль Риккардо
Getty Images

Пилот Рено Даниэль Риккардо рассказал об отличиях своей нынешней команды от Ред Булл, где он выступал с 2014 по 2018 год.

“С первого дня, когда я пришел Ред Булл, у нас была хорошая структура. Начиная от инженеров, заканчивая организацией персонала и обсуждением любіх вопросов. Мы все анализировали, шины, шасси, все, что можно.

Когда я пришел в Рено, я заметил, что команде не хватало уверенности в собственных силах, ведь они долгое время ничего не выигрывали. Например, в Ред Булл я сразу чувствовал, что это - команда победителей.

Я не хочу сказать ничего плохого в сторону Рено, просто им не хватает уверенности. В Ред Булл уверенности было намного больше. Мы пытаемся изменить этот менталитет“, - приводит слова Риккардо Autosport. 

Ранее австралиец признался, что не планирует подписывать новый контракт с Рено.

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Теги: Формула-1, Даниэль Риккардо, Рено, Ред Булл
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