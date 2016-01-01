Риккардо: Рено не хватает уверенности в себе

Австралиец отметил, что менталитет - одна из главных проблем его команды.

Пилот Рено Даниэль Риккардо рассказал об отличиях своей нынешней команды от Ред Булл, где он выступал с 2014 по 2018 год.

“С первого дня, когда я пришел Ред Булл, у нас была хорошая структура. Начиная от инженеров, заканчивая организацией персонала и обсуждением любіх вопросов. Мы все анализировали, шины, шасси, все, что можно.

Когда я пришел в Рено, я заметил, что команде не хватало уверенности в собственных силах, ведь они долгое время ничего не выигрывали. Например, в Ред Булл я сразу чувствовал, что это - команда победителей.

Я не хочу сказать ничего плохого в сторону Рено, просто им не хватает уверенности. В Ред Булл уверенности было намного больше. Мы пытаемся изменить этот менталитет“, - приводит слова Риккардо Autosport.

Ранее австралиец признался, что не планирует подписывать новый контракт с Рено.