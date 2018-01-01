Боттас: Лучшим собеседником для меня всегда был парень в зеркале

Финский гонщик рассказал, какие виды деятельности помогают ему отвлечься.

Пилот команды Мерседес Валттери Боттас признался, что на данном этапе своей карьеры он пытается наслаждаться жизнью.

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“Я чувствую, что нужно быть более открытым человеком и делать то, что я хочу, а не то, что должен. Я пытаюсь сосредоточиться на своем психологическом состоянии и наслаждаться жизнью.

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Я получаю всю необходимую поддержку от моей семьи. Если мне нужно с кем-то поговорить, у меня есть много, с которыми я могу обсуждать тот или иной вопрос. Но пока что лучшим собеседником для меня всегда был парень в зеркале.

Да, возможно, я являюсь одиноким волком в данном контексте. Мне нравится оставаться наедине с собой. Я могу пойти в поход или поехать кататься на велосипеде. Природа мне помогает очистить разум“, - приводит слова Боттаса пресс-служба Формулы-1.

Ранее сообщалось, что Валттери Боттас может перейти в Феррари, если Мерседес не предложит ему новый контракт.