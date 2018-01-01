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Боттас: Лучшим собеседником для меня всегда был парень в зеркале

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Финский гонщик рассказал, какие виды деятельности помогают ему отвлечься.
Валттери Боттас
Валттери Боттас
Getty Images

Пилот команды Мерседес Валттери Боттас признался, что на данном этапе своей карьеры он пытается наслаждаться жизнью.

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“Я чувствую, что нужно быть более открытым человеком и делать то, что я хочу, а не то, что должен. Я пытаюсь сосредоточиться на своем психологическом состоянии и наслаждаться жизнью.

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Я получаю всю необходимую поддержку от моей семьи. Если мне нужно с кем-то поговорить, у меня есть много, с которыми я могу обсуждать тот или иной вопрос. Но пока что лучшим собеседником для меня всегда был парень в зеркале.

Да, возможно, я являюсь одиноким волком в данном контексте. Мне нравится оставаться наедине с собой. Я могу пойти в поход или поехать кататься на велосипеде. Природа мне помогает очистить разум“, - приводит слова Боттаса пресс-служба Формулы-1. 

Ранее сообщалось, что Валттери Боттас может перейти в Феррари, если Мерседес не предложит ему новый контракт.

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Теги: Формула-1, Валттери Боттас
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