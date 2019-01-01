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Ферстаппен: Мне все равно, кто является моим напарником

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Голландец прокомментировал изменения в составе его команды.
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен отреагировал на решение команды заменить Пьера Гасли на гонщика Торо Россо Алекса Албона.

“Мне жаль Пьера, но, если честно, мне абсолютно все равно, кто является моим напарником. Главное, чтобы во второй половине сезона второй болид приносил больше очков в Кубок конструкторов“, - заявил Ферстаппен.

Напомним, Алекс Албон дебютирует в составе Ред Булл 1 сентября на Гран-при Бельгии.

Ознакомьтесь также с личным зачетом пилотов и зачетом Кубка конструкторов в сезоне-2019.

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Теги: Формула-1, Макс Ферстаппен, Ред Булл, Пьер Гасли, Алекс Албон
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