Ферстаппен: Мне все равно, кто является моим напарником

Голландец прокомментировал изменения в составе его команды.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен отреагировал на решение команды заменить Пьера Гасли на гонщика Торо Россо Алекса Албона.

“Мне жаль Пьера, но, если честно, мне абсолютно все равно, кто является моим напарником. Главное, чтобы во второй половине сезона второй болид приносил больше очков в Кубок конструкторов“, - заявил Ферстаппен.

Напомним, Алекс Албон дебютирует в составе Ред Булл 1 сентября на Гран-при Бельгии.

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