Райкконен: В Санкт-Петербурге было очень скучно, поэтому я накидался

Пилот команды Альфа Ромео Кими Райкконен поделился своими воспоминаниями о гала-церемонии ФИА в Санкт-Петербурге в декабре 2018 года.

“Там было очень скучно, поэтому было лучше накидаться! Возможно, мне предлагали побольше, чтобы я точно общался. После церемонии мне никто не звонил.

Почему люди из ФИА должна были сердиться? Это они меня пригласили. Я не допустил никаких ошибок, ничего страшного не случилось.

Как на мое поведение отреагировала жена Минтту? Все нормально. Она со мной много всего пережила“, - заявил Райкконен в интервью Motorsport-Total.

Kimi and Seb Full Funny compilation at FIA prize giving today.



Drunk Kimi is best Kimi #FIAPrizeGiving#Kimi7 #f1 pic.twitter.com/ZgXbqoO1mo