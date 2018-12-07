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Райкконен: В Санкт-Петербурге было очень скучно, поэтому я накидался

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Финн уверен, что у представителей ФИА не было причин сердиться на него.
Кими Райкконен
Кими Райкконен
Getty Images

Пилот команды Альфа Ромео Кими Райкконен поделился своими воспоминаниями о гала-церемонии ФИА в Санкт-Петербурге в декабре 2018 года.

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“Там было очень скучно, поэтому было лучше накидаться! Возможно, мне предлагали побольше, чтобы я точно общался. После церемонии мне никто не звонил.

Почему люди из ФИА должна были сердиться? Это они меня пригласили. Я не допустил никаких ошибок, ничего страшного не случилось.

Как на мое поведение отреагировала жена Минтту? Все нормально. Она со мной много всего пережила“, - заявил Райкконен в интервью Motorsport-Total.

Отметим, что финн был обязан посетить церемонию как третий призер сезона-2018.

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Теги: Формула-1, Кими Райкконен, ФИА
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