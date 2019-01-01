Феттель: Ситуация складывается непросто, мы не выиграли ни одной гонки в этом сезоне

Немецкий гонщик уверен, что результаты команды не связаны со сменой руководителя.

Пилот команды Феррари Себастьян Феттель отметил, что руководитель команды Маттиа Бинотто помогает своим подопечным сохранять спокойствие в тяжелый сезон.

“Не думаю, что уместно сравнивать Бинотто и Арривабене. Каждый год и каждая ситуация отличаются. Но Маттиа научил нас оставаться спокойными.

Ситуация складывается непросто, мы не выиграли ни одной гонки. Это очевидно. Первая половина сезона сложилась не так, как мы рассчитывали. Но вся команда спокойна. Мы сосредоточены на том, чтобы двигаться дальше.

Маттиа успешен в плане сохранения единства и спокойствия в команде“, - привдит слова Феттеля GPToday.

Напомним, Маттиа Бинотто сменил Маурицио Арривабене на посту главы Феррари в начале этого года.

Ознакомьтесь также с личным зачетом пилотов и зачетом Кубка конструкторов-2019.