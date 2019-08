Ред Булл и Торо Россо осуществили обмен пилотами

Гонщик Формулы-1 Пьер Гасли после летнего перерыва покинет Ред Булл и присоединится к Торо Россо, сообщает пресс-служба “быков“.

В свою очередь, следующим напарником Макса Ферстаппена в австрийской команде станет пилот Торо Россо Алекс Албон.

🚨@alex_albon moves to @redbullracing! ✌️



We’re excited to see Alex get the opportunity, and we’re happy to be working with @pierregasly again! 👊 ⁣ pic.twitter.com/hYgu3GsD0N