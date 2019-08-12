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Ред Булл и Торо Россо осуществили обмен пилотами

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Пьер Гасли в ближайшее время покинет команду Ред Булл.
Пьер Гасли
Пьер Гасли
Getty Images

Гонщик Формулы-1 Пьер Гасли после летнего перерыва покинет Ред Булл и присоединится к Торо Россо, сообщает пресс-служба “быков“.

В свою очередь, следующим напарником Макса Ферстаппена в австрийской команде станет пилот Торо Россо Алекс Албон.

Обмен пилотами связан с неудачными выступлениями Гасли на фоне лидера команды Ферстаппена. Изменения в командах вступят в силу, начиная с Гран-при Бельгии, которое состоится 1 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что Ред Булл и Феррари могут совершить обмен своими лидерами.

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Теги: Формула-1, Ред Булл, Торо Россо, Пьер Гасли, Алекс Албон
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