Ред Булл и Торо Россо осуществили обмен пилотами
Пьер Гасли в ближайшее время покинет команду Ред Булл.
Гонщик Формулы-1 Пьер Гасли после летнего перерыва покинет Ред Булл и присоединится к Торо Россо, сообщает пресс-служба “быков“.
В свою очередь, следующим напарником Макса Ферстаппена в австрийской команде станет пилот Торо Россо Алекс Албон.
🚨@alex_albon moves to @redbullracing! ✌️— Toro Rosso (@ToroRosso) August 12, 2019
We’re excited to see Alex get the opportunity, and we’re happy to be working with @pierregasly again! 👊 pic.twitter.com/hYgu3GsD0N
Обмен пилотами связан с неудачными выступлениями Гасли на фоне лидера команды Ферстаппена. Изменения в командах вступят в силу, начиная с Гран-при Бельгии, которое состоится 1 сентября.
Напомним, ранее сообщалось, что Ред Булл и Феррари могут совершить обмен своими лидерами.
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