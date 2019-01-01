Райкконен: Если посмотреть на набранные очки, то выглядит все де**мово

Финн признался, что у его команды нет таких возможностей, как у лидеров чемпионата.

Пилот команды Альфа Ромео Кими Райкконен прокомментировал первую часть сезона Формулы-1.

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“Я ничего не ожидал, а просто пытался делать максимум. Если посмотреть на набранные очки, то выглядит все дерьмово. Но я считаю, что очки не отражают то, что происходило в первой части сезона.

В Барселоне мы не были даже близки к тому, где должны быть. Скорость была слишком низкой. Но до этого и после мы выглядели неплохо.

Альфа Ромео движется в правильном направлении, принимает правильные решения, но у команды есть ограничения. У нас нет таких возможностей, как у тех, кто впереди нас. Мы понимаем это и принимаем. Учитывая наши ресурсы, мы вообще неплохо справляемся“, - приводит слова Райкконена F1i.

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