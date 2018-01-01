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Хэмилтон: У меня будет возможность победить в гонке

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Льюис Хэмилтон занял третье место в квалификации Гран-при Венгрии.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон уступил напарнику Валттери Боттасу и Максу Ферстаппену из команды Ред Булл в квалификации Гран-при Венгрии.

При этом британец намерен бороться за первое место в предстоящей гонке.

"Конечно, я настраивался на первый результат, но Ферстаппен здорово сделал свою работу. Как и Валттери Боттас. Но, тем не менее, я настроен соперничать с ними за победу.

Думаю, что у меня будут шансы победить. Перед первым поворотом будет длинная прямая, так что это должно быть интересно", - цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Отметим, что Хэмилтон стал победителем первой и третьей практик Гран-при Венгрии.

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Теги: Льюис Хэмилтон, Гран-при Венгрии, Формула - 1
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