Хэмилтон: У меня будет возможность победить в гонке
Льюис Хэмилтон занял третье место в квалификации Гран-при Венгрии.
Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон уступил напарнику Валттери Боттасу и Максу Ферстаппену из команды Ред Булл в квалификации Гран-при Венгрии.
При этом британец намерен бороться за первое место в предстоящей гонке.
"Конечно, я настраивался на первый результат, но Ферстаппен здорово сделал свою работу. Как и Валттери Боттас. Но, тем не менее, я настроен соперничать с ними за победу.
Думаю, что у меня будут шансы победить. Перед первым поворотом будет длинная прямая, так что это должно быть интересно", - цитирует Хэмилтона Sky Sports.
Отметим, что Хэмилтон стал победителем первой и третьей практик Гран-при Венгрии.
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