Ферстаппен - о первом поуле: Это то, чего мне не хватало

Макс Ферстаппен доволен результатом квалификации Гран-при Венгрии.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен прокомментировал результат квалификации Гран-при Венгрии, где он выиграл первый в карьере поул.

Нидерландец доволен своим болидом, но отмечает, что главная гонка еще впереди.

"Это невероятно. Это то, чего мне не хватало. Болид великолепный на протяжении всего уик-энда. Я очень доволен сегодняшним результатом. Но гонка еще впереди, и она самая важная. Конечно, сегодня тоже важный день, это хороший результат для команды", - цитирует Ферстаппена BBC.

Отметим, что Валттери Боттас из команды Мерседес будет стартовать в Венгрии со второго места, а его напарник Льюис Хэмилтон - с третьего.