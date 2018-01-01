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Ферстаппен - о первом поуле: Это то, чего мне не хватало

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Макс Ферстаппен доволен результатом квалификации Гран-при Венгрии.
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен прокомментировал результат квалификации Гран-при Венгрии, где он выиграл первый в карьере поул.

Нидерландец доволен своим болидом, но отмечает, что главная гонка еще впереди.

"Это невероятно. Это то, чего мне не хватало. Болид великолепный на протяжении всего уик-энда. Я очень доволен сегодняшним результатом. Но гонка еще впереди, и она самая важная. Конечно, сегодня тоже важный день, это хороший результат для команды", - цитирует Ферстаппена BBC.

Отметим, что Валттери Боттас из команды Мерседес будет стартовать в Венгрии со второго места, а его напарник Льюис Хэмилтон - с третьего.

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Теги: Макс Ферстаппен, Гран-при Венгрии, Формула 1
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