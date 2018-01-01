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Хэмилтон выиграл третью практику Гран-при Венгрии

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Второй пилот Мерседеса занял лишь четвертое место.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

На автодроме Хунгароринг завершилась третья свободная практика Гран-при Венгрии.

Лучшее время показал пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон. На втором месте оказался гонщик Ред Булла Макс Ферстаппен, а замкнул тройку лучших лидер Феррари Себастьян Феттель.

Напомним, Льюис Хэмилтон также выиграл первую практику Гран-при Венгрии, а вот на второй практике действующий чемпион стал лишь третьим.

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Теги: автоспорт, Формула-1, практика, результаты, Гран-при Венгрии, Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен, Себастьян Феттель
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