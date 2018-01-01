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Хэмилтон: На некоторых трассах машина Ред Булл выглядит лучше, чем наша

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Британец признался, что австрийская команда уже не уступает им в мощности.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон отметил, что болид Ред Булл больше ничем не уступает его команде.

“В разных местах их машина временами выглядит лучше. Наша машина сильнее всех не на протяжении всего сезона.

Например, в Австрии Ред Булл подошла трасса, свою роль сыграла жаркая погода. По сравнению с нами и Феррари у них была очень хорошая машина.

Думаю, что в Сингапуре они будут также сильны. Когда у нас будет гонка в Монце, мы тоже увидим разницу, потому что они больше не уступают нам в мощности, а кое-где и превосходят.

Не стоит забывать, что Ред Булл - команда, которая завоевала несколько титулов. У них всегда хорошая машина, а также Эдриан Ньюи, один из лучших инженеров в Формуле-1“, - цитирует британца RaceFans. 

Напомним, следующее Гран-при состоится 4 августа в Венгрии.

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Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон, Ред Булл, Мерседес
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