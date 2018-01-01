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Календарь Формулы-1 могут расширить до 22 этапов

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Власти Италии и Мексики хотят продолжить контракты с Королевскими гонками.
Гран-при Испании
Гран-при Испании
Getty Images

Календарь Формулы-1 в сезоне-2020 может быть расширен до 22 гонок, сообщает Motorsport Week.

Власти Каталонии согласились выделить дополнительные средства на проведение этапа Формулы-1 в Испании, поэтому планируется убрать только один этап из календаря - это Гран-при Германии.

Также под вопросом были этапы в Мексике и Италии, но они также планируют продлить свои контракты.

С учетом включения новых этапов в Нидерландах и Вьетнаме и исключения одной трассы в Германии, с большой долей вероятности, календарь сезона будет расширен до 22 гонок.

Ранее сообщалось, что Гран-при Великобритании останется в календаре Формулы-1.

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Теги: Формула-1, Гран-при Испании
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