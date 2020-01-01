Ред Булл и Феррари могут совершить обмен своими лидерами

Перед сезоном-2020 в составах команд Формуле-1 могут произойти серьезные изменения.

Команды Формулы-1 Феррари и Ред Булл могут совершить обмен пилотами перед стартом сезона-2020, сообщает RaceFans.

Читай также: Бывший пилот Формулы-1: Смена команды пошла бы Феттелю на пользу

Источник утверждает, что лидер Ред Булл Макс Ферстаппен может перейти в итальянскую команду, в то время как немец Себастьян Феттель присоединится к “быкам“.

Отмечается, что вероятность такого обмена составляет более 50%.

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен может стать пилотом команды Мерседес.