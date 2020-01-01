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Ред Булл и Феррари могут совершить обмен своими лидерами

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Перед сезоном-2020 в составах команд Формуле-1 могут произойти серьезные изменения.
Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен
Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен
Getty Images

Команды Формулы-1 Феррари и Ред Булл могут совершить обмен пилотами перед стартом сезона-2020, сообщает RaceFans.

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Источник утверждает, что лидер Ред Булл Макс Ферстаппен может перейти в итальянскую команду, в то время как немец Себастьян Феттель присоединится к “быкам“.

Отмечается, что вероятность такого обмена составляет более 50%.

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен может стать пилотом команды Мерседес.

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Теги: Формула-1, Ред Булл, Феррари, Макс Ферстаппен, Себастьян Феттель
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