Росберг: Если бы Хэмилтон и Ферстаппен управляли одинаковой машиной, Макс был бы впереди

Бывший пилот Формулы-1 считает, что голландец заслужил победу в Германии.

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг прокомментировал победу пилота Ред Булл Макса Ферстаппена на Гран-при Германии.

“У Ферстаппена был хороший темп в гонке, он все правильно сделал и заслужил эту победу. Он далеко впереди Феррари, у которых машина в целом лучше.

Макс в этом году невероятен, выступает очень хорошо и проигрывает Льюису всего 61 очко к середине сезона. Это впечатляюще. Если бы они управляли одинаковой машиной, думаю, Ферстаппен был бы сейчас впереди Хэмилтона.

Ферстаппен - лучший гонщик в Формуле-1 на данный момент. Нидерланды сходят с ума, продолжая празднование на трибунах. Здорово видеть такое“, - заявил Росберг в своем блоге на YouTube.

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